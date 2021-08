Salmo con la Croce Rossa per sostenere la sua Sardegna

Maurizio Pisciottu in arte Salmo dona alle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d’ulivo e delega la Croce Rossa Italiana - Comitato di Oristano allo smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi. Ettari di boschi andati in fumo. Un popolo messo a dura prova che senza nessun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli. Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in prima persona questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare. Ma le difficoltà tirano fuori il vero carattere dei sardi e davanti alla Sardegna che brucia, arriva un grande gesto di solidarietà.



Per altro la Croce Rossa Italiana - Comitato di Oristano, sotto il coordinamento della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Sardegna, ha aderito alla richiesta di un supporto permanente dei coltivatori diretti per un aiuto concreto agli allevatori rimasti senza foraggio nelle zone colpite dagli incendi.