Gazzelle in concerto a Catania: scaletta e info

Con la quinta e penultima data del suo tour estivo, Gazzelle si avvicina ai titoli di coda di un viaggio che però ricomincerà a breve. Il cantautore romano, diventato in pochissimo tempo il simbolo della nuova wave indie, si esibirà in concerto questa sera, mercoledì 15 settembre, da Villa Bellini a Catania. Il suo è un tour dalla setlist molto ricca che ha l’obiettivo di ripercorrere i vecchi e nuovi successi di un artista da milioni di stream e invidiato per la sua capacità di mettere in musica, in maniera semplice e diretta, ogni tipo di emozione. Grande protagonista della serata sarà l’ultimo album in studio “OK”, uscito lo scorso 12 febbraio.

Gazzelle in concerto a Catania, la scaletta della serata approfondimento I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO È la penultima data del suo tour estivo, prima della grande festa finale di giovedì 23 settembre a chiusura del Wave Summer Music, festival che negli ultimi mesi ha ospitato a Villa Bellini di Catania numerosi ospiti, a partire dalla band dei Fast Animals And Slow Kids, fino all’idolo dell’ultima edizione di “Amici di Maria de Filippi” Aka7even, ma anche Ketama126, Max Pezzali, Emis Killa & Jake La Furia con Random e Il Tre e Michele Bravi. Gazzelle si esibirà nella stessa location etnea anche questa sera, mercoledì 15 settembre in una scaletta molto ricca con l’obiettivo di presentare dal vivo il nuovo album "OK" (2021) e i suoi più famosi singoli di repertorio tra i quali, “DESTRI”, “SCUSA”, ”LACRI-MA”, “BELVA” e le hit degli storici dischi “Superbattito” (2017) e “PUNK” (2018). La scaletta del concerto di Gazzelle a Catania: Scintille Non c’è niente OMG Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Stelle filanti/Greta/Martelli/Meltinpot Polynesia Zucchero filato Vita Paranoia Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu Tutta la vita Scende (ft. Mobrici) Tutte cose (ft. Mara Sattei) Blu Destri GBTR Però Lacri-ma Ok 7 Belva Coltellata (ft. Tha Supreme) Scusa Un po’ come noi

Il tour di Gazzelle nel 2022 approfondimento Gazzelle in concerto nel 2022: date e biglietti Le date della tournée estiva di Gazzelle – che si avvicina alla conclusione – non sono l’ultima occasione in cui poter incontrare dal vivo il pluripremiato artista romano. Il cantautore è pronto a ricominciare il tour – “Gazzelle 2022” – che, nel corso di ben sette date, lo porterà con la sua musica in tutta la Penisola. Ecco il calendario completo dei concerti di Gazzelle nel 2022, in partenza il 15 gennaio da Bologna per concludersi poi con una grande festa finale nel tempio della musica milanese, il 4 febbraio al Mediolanum Forum di Assago. Sabato 15 gennaio 2022 – Bologna, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

Martedì 18 gennaio 2022 – Firenze, Mandela Forum

Venerdì 21 gennaio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Giovedì 27 gennaio 2022 – Napoli, Palapartenope

Sabato 29 gennaio 2022 – Bari, Palaflorio

Mercoledì 2 febbraio 2022 – Torino, Pala Alpitour

Venerdì 4 febbraio 2022 – Milano, Mediolanum Forum di Assago