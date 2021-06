Gazzelle in concerto nel 2022: date e biglietti

Flavio Pardini, alias Gazzelle è ormai da alcuni anni, uno dei cantautori simbolo della scuola indie italiana e di tutto il panorama musicale del Belpaese. Il 32enne romano ha acceso di gioia tutti i fan, annunciando nelle scorse ore, che tornerà presto ad esibirsi live. Ecco tutte le date del tour in partenza a gennaio del 2022 , dedicato alla presentazione live dei brani del suo ultimo disco “ OK ” (prodotto da Maciste Dischi e Artist First), da cui sono stati estratti già numerosi singoli di successo e in alta rotazione radiofonica, tra cui “Destri”, “Lacri-ma”, “Scusa” e “Belva”. Ci sarà però occasione anche di intonare con tutta la platea, quelle canzoni che lo hanno reso celebre, da “Non sei tu”, “Nprm”, “Quella te”, fino alle nuove collaborazioni con Rkomi e Mobrici .

Gazzelle si prepara a dare inizio al suo nuovo tour che farà tappa nei maggiori palazzetti di Italia . Si partirà con una serata di musica, canto e festa organizzata per sabato 15 gennaio 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per attraversare poi tutta Italia e concludersi ad Assago (Milano), nella meravigliosa location del Mediolanum Forum. Sette date all’insegna di uno dei nuovi esponenti del cantautorato italiano, a cavallo tra le sonorità malinconiche dell’ indie e le melodie più futuristiche che vengono dal pop e dall’ elettropop .

Gazzelle in tour, tutte le informazioni sui ticket di accesso

Accanto alle vendite ufficiali dei biglietti per il tour di Gazzelle nel 2022, che apriranno ufficialmente i battenti il prossimo sabato 19 giugno, gli organizzatori di Vivo Concerti, fanno però sapere che è già disponibile per i fan una presale esclusiva. L’offerta che sarà attiva fino al 18 giugno, è dedicata alle date di Roma (Palazzo dello Sport) e Milano (Mediolanum Forum) e indirizzata a tutti coloro che, già in possesso dei vecchi ticket per le date estive di Gazzelle (inizialmente in programma per luglio 2021, poi rimandate), intendono richiedere un voucher di rimborso entro il 13 giugno.

Allo stesso modo, per tutti i fan possessori dei biglietti per le due stesse date, che non hanno però intenzione di richiedere il coupon, gli organizzatori fanno sapere che sarà possibile ottenere uno sconto del 10% sull’acquisto dei biglietti di Roma (data del 22 gennaio 2022) e Milano (data del 4 febbraio 2022).

Per informazioni più approfondite, si raccomanda nel comunicato condiviso dalla crew del cantante, di consultare il sito ufficiale degli enti organizzatori.