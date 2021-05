Mobrici e Gazzelle, il 21 giugno esce il singolo "Scende"

Una coppia d’eccezione, quella che ascolteremo dal prossimo lunedì 21 giungo nel singolo “Scende”. Mobrici inaugura il suo quarto brano da solista con un’inedita collaborazione, quella dell’amico e collega Gazzelle Condividi:

Un annuncio che ha scatenato un misto di gioia e curiosità tra gli amanti dell’indie italiano, è quello condiviso nelle scorse ore da Mobrici sui social. Il 21 giugno sarà la data di uscita del suo quarto singolo da solista, dopo l’addio ai Canova. Dal titolo “Scende”, il pezzo si prepara ad essere una collaborazione d’eccezione, visto che a scrivere e cantare con lui ci sarà il collega e grande amico Gazzelle. “Scende”, prodotta da Filippelli, portare in scena un sound tutto nuovo e ben distante dai lavori in precedenza mostrati dai due cantautori. Una canzone che è frutto della libertà, ha raccontato Mobrici “ci siamo fatti trasportare dal momento. Liberi come fossimo altri, liberi esattamente come due amici accomunati dalla stessa passione”.

Le parole di Mobrici alla presentazione di “Scende” approfondimento Rkomi, nell'album "Taxi Driver" anche Gazzelle e Sfera Ebbasta Alla domanda sul perché di un featuring con Gazzelle, Mobrici (nome d’arte di Matteo Mobrici) ha risposto che: “In un giorno dei tanti passati insieme, io e Flavio ci siamo messi a suonare e così è venuta fuori “Scende. Con Flavio ci siamo conosciuti grazie a Maciste (la casa discografica di cui entrambi fanno parte) qualche anno fa, quando i Canova stavano iniziando a girare e lui stava per pubblicare il suo primo pezzo. Ero a Roma per promo e ci presentarono in una via di San Lorenzo. Era appoggiato a un palo con una sigaretta tra le dita ormai ridotta a filtro e mi pare avessimo entrambi gli occhiali da sole pur essendo notte”. Ha poi proseguito raccontando che: “Mai avrei pensato sarebbe diventato uno dei miei più cari amici. Quell’anno abbiamo diviso tanti palchi, tanti alberghi, tante nottate. Si può dire che in qualche modo, in una parte della vita, siamo cresciuti insieme. Alcune volte ci siamo ospitati a vicenda ai nostri concerti ma non avevamo mai scritto niente insieme. Quest’anno, con il mio primo album da solista, è successo". Il singolo “Scende” è già disponibile al pre-save a cui si accede direttamente dai canali social dell’artista.