Gaia in concerto a Lanciano: scaletta e info

Penultima data live del “FINALMENTEInTOUR 2021” di Gaia Gozzi, che si concluderà il prossimo venerdì 17 settembre a Milano. La giovane e talentuosa vincitrice della 19esima edizione di “Amici” si esibirà questa sera, mercoledì 15 settembre, dal palco sotto le stelle allestito al Parco Villa delle Rose di Lanciano (CH), in un variegato mix di brani che alternano le sue origini italiane e portoghesi. Gaia regalerà al pubblico una serata a tinte pop, latine e urban per far rivivere la piena estate anche in questi giorni di metà settembre e per presentare ufficialmente dal vivo il suo primo album di inediti “Genesi”. La cantate non sarà sola sul palco teatino: con lei anche un altro volto noto al pubblico di “Amici di Maria de Filippi”, il giovanissimo Aka7even.