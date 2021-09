Sottotono, il nuovo singolo è "Ti bacio ancora mentre dormi": testo

Sono tra le coppie più amate della musica pop e hip hop italiana, Tormento e Big Fish – i Sottotono - non si fermano più dopo il successo che li ha nuovamente travolti con la loro reunion e il ritorno in studio di registrazione per l’album “ Originali ”, pubblicato per Island Records lo scorso 4 giugno. Arriva ora in radio e disponibile al download su tutte le piattaforme di streaming musicale, il nuovo singolo “ Ti bacio ancora mentre dormi ”.

Una ballata piena di ritmo e della voce inconfondibile di Tormento, che è un mix di sound tra pop e rap. Il suo significato? Lo si legge tra le righe e versi della canzone. “Ti bacio ancora mentre dormi” è la dedica di un padre al proprio figlio, a quelle generazioni messe a confronto e che, nel quotidiano della vita di mescolano, intrecciano i loro ruoli, per poi rovesciarsi di nuovo in un’evoluzione continua tra sentimento, paura e responsabilità. “Vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, li vediamo piccoli anche quando crescono “farò finta di non preoccuparmi, Ti bacio ancora mentre dormi””, ha commentato Tormento sul significato del nuovo pezzo. Ecco il testo.

Il testo di “Ti bacio ancora mentre dormi”

Spero che basti crescere insieme

Anche cadere ma come la neve

Vorrei proteggerti da tutto e tutti

Quando fuori è buio e ci sono i lupi

Spero che basti volersi bene

Tu non dimenticarlo io ti voglio bene

Vorrei insegnarti a non avere dubbi

A non tremare per i sogni brutti

Tanto l'alba se li porta via

Tipo giornali di ieri, basta un soffio di vento

Amore fuori stai attento

I chicchi di mare, la mia fantasia

Tu mi imiti in tutto e io non sono d'esempio

Ma ci provo lo stesso

E sarà bello trovarsi da grandi

Ciao, come stai? Cosa mi racconti?

E farò finta di non preoccuparmi

Ti bacio ancora mentre dormi

Io non ho mai accettato compromessi

I tuoi errori, i miei difetti

Fingo di dormire quando arrivi tardi

Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

Spero che basti essere sincero

Il cuore scoppia, artificiere

Mare in burrasca, ma tutto passa

Conosci già la strada per tornare a casa

Se ti perdi amore, accenderò una luce

O griderò il tuo nome, finché avrò forze e voce

Perché per te non lascio nulla al caso

Ma è nulla al caso, né è cambiato

È il sorriso di mare, quella sua poesia

Che se parli del mondo a me sembra più bello

Con te meno freddo, l'inverno

E sarà bello trovarsi da grandi

Ciao, come stai? Cosa mi racconti?

E farò finta di non preoccuparmi

Ti bacio ancora mentre dormi

Io non ho mai accettato compromessi

I tuoi errori, i miei difetti

Fingo di dormire quando arrivi tardi

Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

È bello vederti affrontare la vita

Imparare cos'è la vita

I tuoi traguardi, sono fiero di come sai rialzarti

Se ti senti solo, anche con tanti amici intorno

Lo sai che io e la mamma ci saremo sempre quando avrai bisogno

E sarà bello trovarsi da grandi

Ciao, come stai? Cosa mi racconti?

E farò finta di non preoccuparmi

Ti bacio ancora mentre dormi

Io non ho mai accettato compromessi

I tuoi errori, i miei difetti

Fingo di dormire quando arrivi tardi

Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi