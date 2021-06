approfondimento

Sottotono, Solo lei ha quel che voglio: testo della versione 2021

Quando vi siete ritrovati? E un ritorno sul quale ragionavate da tempo o è stato un fulmine?

E' stato bellissimo ritrovarsi a Sanremo che è anche stato chiudere un cerchio. Lì eravamo come ospiti di Livio Cori e Nino D’Angelo. Eravamo anche curiosi di vedere cosa avrebbe smosso essere sullo stesso palco. Ci è arrivata una valanga di messaggi e sappiamo di una lacrimuccia piovuta sui divani. Anche per noi è stata una scoperta, non avevamo nulla di pronto.

Vi immaginavate una attesa così alta per Originali?

Assolutamente no, partiamo con uno scarto di 20 anni, i tempi del mondo cambiati e anche quelli della musica. Siamo rimasti scossi in positivo dalla risposta della gente, sembrava che ci aspettassero e poi ci ha emozionato la risposta di molti artisti, abbiamo scoperto che erano nostri fan e noi neanche lo sapevamo.

Come avete identificato i brani della vostra storia?

Una scelta su più piani. La mia Coccinella non aveva senso in una versione più matura, è una poesia molto leggera quasi pre-adolescenziale. Alcuni sono intoccabili, altri hanno segnato la nostra storia ma sappiamo che per chi lo ha vissuto all'epoca resta valido l'originale. Tranquilli tutti, non togliamo le versioni originali. Alcuni ora hanno uno sprint in più e ti citiamo per tutti Solo lei ha quel che voglio con Tiziano Ferro, Marracash e Gué Pequeno e Non c'è amore con Coez.