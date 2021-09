Alessandra Amoroso, Tutte le volte: il testo della canzone

Dopo aver incuriosito i fan con la pubblicazione di un breve video Instagram in cui la cantante si emoziona come fosse la prima volta, davanti alla cartellonistica del suo nuovo album, Alessandra Amoroso ha condiviso con gli stessi supporters il nuovissimo singolo dal titolo “Tutte le volte” . Insieme a “Piuma” e “ Sorriso Grande ”, la nuova canzone scritta da Davide Petrella e pubblicata oggi, venerdì 3 settembre, su tutte le maggiori piattaforme di streaming musicale, farà parte del disco di inediti “Tutto accade” in uscita il prossimo 22 ottobre.

Questo il messaggio che il nuovo brano porta con sé e che la cantante ha voluto condividere su Instagram insieme alla cover ufficiale: “Tutte le volte che mi sono aspettata qualcosa da qualcuno. Tutte le volte che mi sono sentita persa. Tutte le volte che mi sono affidata agli altri e non a me stessa. A tutte quelle volte dico grazie, perché oggi mi sono innamorata di me, della mia luce, della mia forza e coraggio, della mia energia…E adesso ”giro per strada da sola” ed è meraviglioso gente! Amatevi tanto… Tutte le volte”.

Il testo di “Tutte le volte”

Io da ragazzina avrei voluto avere dei begli occhi blu

stare nuda al vento e non pensare al tempo che non torna più

mi innamoro sempre del tipo sbagliato e stavolta sei tu

però ci credo sempre e penso menomale

Che a volte li ascolto i consigli

restiamo sempre un po’ figli

nel cuore mio ti aggrovigli

ti sento solo se stringi

ma dove sei non ti vedo

io non ti vedo più

E tutte le volte che resto da sola con me

chiami di notte cene romantiche

tanti saluti

se essere forte sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?

Il mio appartamento sembra un’astronave puoi vedere Marte

se l’amore è un gioco dammi un’altra mano truccami le carte

restiamo qui, doveva andare così

fammi un sorriso ma sì

ricorderai Keanu Reeves, qual era il film

tra le tue braccia scompariva

dove sei non ti vedo

io non ti vedo di più

E tutte le volte che resto da sola con me

chiami di notte cene romantiche

tanti saluti

se essere forte sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?

Tutte le volte che mi guardo intorno e non c’è

l’una di notte non ti arrabbiare se non saprai tutto di me

che te ne fotte sto bene ma, ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?

Giro per strada da sola

guardo le luci dei bar

magari ti richiamo domani

o magari sempre

Tutte le volte che mi guardo intorno e non c’è

l’una di notte

un po’ come adesso che stavo da sola con me

mi stringi forte sto bene ma, ma

giro per strada da sola

qui con te ora, qui con te ora

Qui con te ora, qui con te ora

qui con te ora

sto bene ma, ma

giro per strada da sola

dove sei ora? Dove sei ora?