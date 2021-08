2/16 ©Getty

Le condizioni di salute del batterista erano peggiorate nelle ultime settimane tanto da costringerlo a dare forfait alle date in programma per il prossimo tour autunnale negli Stati Uniti. “Sto lavorando duro per rimettermi completamente in forma” aveva promesso il musicista, che non vedeva l’ora di tornare a calcare le scene in compagnia di Mick Jagger e colleghi. Dopo l’annuncio del temporaneo ritiro, Charlie Watts era stato sostituito dall’amico e collega Steve Jordan.

È morto Charlie Watts, leggendario batterista dei Rolling Stones