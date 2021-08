In un’estate fortemente segnata da un quasi ritorno alla normalità, anche Willie Peyote come molti altri suoi colleghi artisti, prosegue il suo ricco tour estivo nelle migliori location di Italia. Dove fa tappa la sera di martedì 24 agosto il “ Mai Dire Mai – Tourdegradabile ”? Alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma in un mega concerto che, seppur segnato dalle limitazioni vigenti in materia di lotta al Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), si propone di essere davvero memorabile. Il cantautore e rapper originario di Torino canterà sulle note di una setlist di brani molto ricca, in cui figura non solo il singolo presentato all’ultimo Sanremo – dal titolo “Mai dire mai”, ma anche vecchi brani di successo a partire da “La tua futura ex moglie”, “Quando nessuno ti vede”, “Ottima scusa”, “Semaforo”, “Le chiavi in borsa” e molti altri.

Willie Peyote in concerto a Roma, la scaletta della serata

In un’esplosiva tournée estiva che rielabora il nome del brano che proprio Willie Peyote ha presentato lo scorso marzo a Sanremo, “Mai dire Mai (la locura)” e che gli ha regalato il prestigioso Premio Della Critica Mia Martini e una certificazione Oro da Fimi-Gfk, il rapper torinese si esibirà questa sera, martedì 24 agosto, live dalla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, in una scaletta che include in primis tutti gli inediti dell’album “Iodegradabile” – uscito nell’ottobre del 2019 e mai presentato dal vivo a causa della situazione pandemica – insieme a vecchi e nuovi successi che hanno segnato la sua breve ma fortemente eclettica carriera.

Ecco la scaletta dei brani che Willie Peyote canterà questa sera a Roma.

Mostro I Cani Il bombarolo Miseri Portapalazzo Le chiavi in borsa Willie Pooh Quando nessuno ti vede Io non sono razzista ma C’era una Vodka La tua futura ex moglie Ottima scusa Semaforo Mai dire mai (la locura) Mango Vendesi Che bella Giornata

Willie Peyote alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma

Per il suo concerto in programma questa sera, martedì 24 agosto, dalla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, Willie Peyote non sarà solo. A condividere il palco con uno tra i cantautori più eclettici e dinamici del nostro tempo, la All Done Band formata con Danny Bronzini alla chitarra, Luca Romeo al basso, Dario Panza alla batteria, Daniel Bestonzo alle tastiere synth e Enrico Allavena al trombone.

Il concerto di Willie Peyote a Roma fa parte del tour estivo del cantante in programma per la scorsa estate 2020, purtroppo vittima di uno stop a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Per questo motivo, i biglietti precedentemente acquistati per le date riprogrammate rimangono validi per il nuovo spettacolo. Allo stesso modo l’accesso agli show in Cavea è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione vaccinale Green Pass attiva.