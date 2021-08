Tiziano Ferro, "Bella d’estate": il video della cover di Mango

Tiziano ferro tra i membri della Recording Academy

L'artista di Latina è diventato ufficialmente uno dei membri della Recording Academy, l’istituzione che dal 1958 consegna i Grammy Awards. “Da oggi sono membro votante della Grammy Academy. Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica. Che bel viaggio”: questo il commento postato sui social dopo l'annuncio ufficiale. E a proposito di Grammy, ricordiamo che Tiziano Ferro ha vinto 1 Grammy Award nel 2013 nella categoria “Best Pop Instrumental Album”, come autore per il disco di Chris Botti “Impressions” e ottenuto una nomination nel 2019 per il disco “Sì” di Andrea Bocelli come autore della canzone Amo Soltanto Te, composta insieme a Ed Sheeran. Non solo, il musicista ha vinto due Latin Grammy nel 2007 come autore e interprete della canzone “No me lo puedo explicar” nell’album di Laura Pausini “Yo Canto”, una nomination nel 2003 come “Best New Artist” e due nomination nel 2013 nelle categorie “Mejor Album” e “Best Contemporary Pop Album” per la partecipazione al disco “Papitwo” di Miguel Bosè.