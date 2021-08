Per il suo nuovo tour estivo, Gianna Nannini ha scelto il nome “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” a richiamare quell’altalena di emozioni che per tutto il concerto accompagnerà ogni singolo partecipante, ma anche per dare lustro al solo e unico strumento che la supporterà durante il suo show. La più famosa rocker di Italia è pronta ad esibirsi questa sera, martedì 24 agosto, live dal Castello Bordonaro di Cefalù Condividi:

Continua con successo il “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour che proprio questa sera, martedì 24 agosto, si prepara per la sua quarta e ultima tappa nella bellissima e suggestiva isola siciliana. Dopo Enna (20/08), Taormina (21/08) e Campobello di Mazara (23/08), Gianna Nannini canterà oggi dal palco sotto le stelle del Castello Bordonaro di Cefalù (PA). L’appuntamento è per le ore 21:30 con una setlist che ripercorrerà in musica la storia della rocker senese, con brani dagli esordi ad oggi, rivisitati in versione totalmente acustica e ben più intima per l’occasione. Accanto alla voce graffiante che è diventato un simbolo di Gianna Nannini in Italia e nel mondo, solo un pianoforte per accompagnare con le sue dolci note tutte le esibizioni in programma.

Gianna Nannini in concerto a Cefalù, la scaletta della serata approfondimento Gianna Nannini in cinque canzoni, da "Fotoromanza" a "Sei nell'anima" “Avevo in mente da tempo un tour con il pianoforte e l’occasione perfetta si presenta ora, dato che la capienza per i concerti è ridotta e bisogna mantenere il distanziamento, e ho pensato, come sognavo da tempo, a un concerto che dia la sensazione di essere a casa”, raccontava alcune settimane fa Gianna Nannini, in procinto di partire con le prime date del suo tuor estivo. Così, il ricco calendario di eventi organizzato per la rocker di Siena da Friends&Partner, continuerà fino all’inizio di settembre a girare l’intera Penisola. In programma, una scaletta di brani ricca e variegata che punterà innanzitutto alle canzoni del disco “La Differenza” (2019) per poi includere anche tutti gli inediti più conosciuti della cantante che hanno segnato la colonna sonora di intere generazioni. Ecco la scaletta del concerto di Gianna Nannini a Cefalù: La Differenza Romantico e bestiale Motivo (ft. Coez) Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non si muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo Fenomenale Cinema Piccoli particolari I Maschi Ragazzo dell’Europa Fotoromanza Ogni tanto Profumo Pensami Io Amandoti Sei nell’anima Sabbie mobili Notti senza cuore Contaminata America Bello e impossibile Latin Lover Meravigliosa creatura Amore gigante Scandalo Lontano dagli occhi Aria