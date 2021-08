I suoni delle Dolomiti 2021: il programma completo del Festival

Dopo lo stop imposto per lo scorso anno a causa della pandemia, torna per la sua edizione 2021 dal 23 agosto al 24 settembre, il festival più amato del Trentino. “I Suoni delle Dolomiti” è un’occasione unica per immergersi tra le più disparate forme di arte e cultura, mantenendo il diretto contatto con la natura più incontaminata

Riparte oggi “ I Suoni delle Dolomiti 2021 ”, una delle kermesse culturali più amate della regione Trentino e di tutta Italia. Giunto alla sua 26esima edizione, il festival si svolgerà dal 23 agosto al 24 settembre per un mese ricco di appuntamenti tra musica, recitazione, arte e cultura, immersi nel bellissimo panorama della famosa catena alpina. Un programma che quest’anno più che mai, si propone di essere ancora più sostenibile e rispettoso dell’ambiente grazie anche all’allestimento di numerosi “palchi naturali” all’aperto. Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

I Suoni delle Dolomiti 2021, i concerti

Quale miglior modo per guidare il pubblico alla riscoperta di un meraviglioso territorio (oggi Patrimonio dell’UNESCO) se non con l’organizzazione di trekking e spettacoli all’aria aperta? Ecco i concerti in programma per il festival “I Suoni delle Dolomiti 2021”, per questa sua edizione numero ventisei, in programma dal 23 agosto al 24 settembre.