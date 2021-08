Nick Cave, sarà sua la colonna sonora del film su Marilyn Monroe

Nick Cave ha firmato la colonna sonora di “Blonde” il nuovo film di Andrew Dominik su Marilyn Monroe.

L’ennesima prova di forza cinematografica per il cantante che ha già firmato alcune colonne molto famose come quella di “The Proposition”, “The Assassination of Jesse James By the Coward Robert Ford”, “The Road” e “Lawless”.

Al fianco di Nick Cave in questa nuova avventura ci sarà di nuovo Warren Ellis, che ha accompagnato il cantante per tutto il processo di creazione delle nuova colonna sonora.

Parlando della nuova collaborazione, l’artista ha definito “un privilegio enorme” la possibilità di lavorare in coppia con Ellis, raccontando la genesi del nuovo lavoro nato, praticamente, dalle improvvisazioni in studio.

Dall’intervista sul Guardian si legge: “Lasciamo semplicemente che le canzoni trovino se stesse”

I due artisti hanno detto di volere solo il meglio l’uno per l’altro, ed è per questo che mentre sono a lavoro sulla musica cercano di “rinunciare” al controllo che hanno sulle cose e si affidano alle sensazioni positive che nascono dal provare insieme. Insomma, la loro musica nasce dal reciproco rispetto e sull’armonia con il quale la musica “viene fuori”, cosa del resto dimostrata anche dall’ultima recentissima collaborazione per “Carnage” uscito appena sei mesi fa.