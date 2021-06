Nick Cave & The Bad Seeds a Verona nel 2022: sola data in Italia

Protagonisti di uno dei più intensi and emozionanti concerti del pianeta, Nick Cave & The Bad Seeds torneranno in Europa nel 2022 per i loro primi show in 4 anni. E non poteva essere scelto scenario migliore per la loro unica tappa Italiana dell’ Arena di Verona, il più suggestivo tra i venue del nostro paese, che farà da cornice a un concerto che si preannuncia già come uno degli eventi da non perdere del 2022. Nella magica atmosfera dell’Anfiteatro costruito dai Romani Nick Cave riabbraccerà il pubblico Italiano con cui ha da sempre un feeling speciale, accompagnato dagli storici compagni di viaggio: The Bad Seeds .

approfondimento

Formatasi nel 1982 dopo la separazione dei The Birthday Party, la band conta ad oggi 17 album, da From Her To Eternity del 1984 all’ultimo album dei Bad Seeds “Ghosteen ”, da molti considerati il loro migliore di sempre. Tra i più acclamati artisti in circolazione dalla critica, Nick Cave & The Bad Sees hanno venduto più di 5 milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata profonda per moltissimi artisti che hanno spesso fatto cover del loro lavoro e hanno citato la loro influenza.



Nick Cave & The Bad Seeds continuano a rimanere impareggiabili, soprattutto nelle loro esibizioni live che raggiungono sempre livelli di intensità altissimi. Ed è per questo che il loro concerto all’Arena di Verona rappresenta da oggi un evento da non perdere per ogni appassionato di musica.



Pre-sale esclusiva sul sito www.virginradio.it dalle ore 10.00 del 23 Giugno alle ore 23.59 del 24 Giugno

Vendita generale su www.dalessandroegalli.com dalle ore 10.00 del 25 Giugno.