Gaia in concerto a Milazzo: scaletta e info

Il tour estivo di Gaia arriva anche in Sicilia, il 10 agosto la vincitrice di Amici 19 sarà al Mish Mash Festival di Milazzo

Bella, giovane e talentuosa: Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici, sarà in Sicilia, a Milazzo, il 10 agosto in occasione del Mish Mash Festival. La giovane cantante ha fissato un’unica tappa siciliana, in cui si esibirà con i suoi brani più famosi mixando musica italiana e portoghese, al ritmo di pop, latino e urban.

"Finalmente in Tour" è il nome scelto da Gaia per sottolineare quanto sia stata difficile e snervante l'attesa per poter tornare sul palco ad esibirsi di fronte ai suoi tantissimi fan. Dopo il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano "Cuore Amaro", a marzo, Gaia ha dato il via alle sue performance live. Dal 1 luglio e fino al 15 di settembre la cantante porterà sui palchi di tutta Italia la sua musica e il suo "best of", facendo tappa anche in Sicilia.