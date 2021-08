Francesco De Gregori in concerto a Lecce: scaletta e info

La data pugliese è il recupero dell'evento del 9 agosto 2020. L'artista suonerà con la sua band Condividi:

Piazza Giuseppe Libertini di Lecce è pronta ad accogliere, la sera dell'8 agosto alle ore 21:00, Francesco De Gregori protagonista assoluto con la sua band di “De Gregori & Band Live - The Greatest Hits”, la tournée estiva del Principe della canzone italiana che è in giro fin dai primi di luglio con un calendario denso di appuntamenti, molti dei quali sono il recupero di date organizzate per la stagione 2020 ma mai suonate a causa della pandemia di Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Questo il caso anche della data di Lecce dell'8 agosto per cui valgono i ticket di ingresso acquistati in precedenza, ovvero, per il concerto in programma lo scorso 9 agosto 2020.



In tour con la band approfondimento Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021 Posti a sedere all'aperto, distanziati secondo le normative che prevedono la partecipazione di pubblico agli eventi dal vivo. Francesco De Gregori porterà l'8 agosto il suo vastissimo repertorio di successo ai fan pugliesi ma anche, data la stagione, a tutti coloro che sono temporaneamente in Puglia in vacanza e vogliono impreziosire le ferie d'agosto con una serata di musica indimenticabile. Si annuncia imperdibile, infatti, anche questa data leccese di De Gregori che si è già esibito in più della metà dei concerti in calendario per la stagione estiva 2021. La data di debutto del tour è stata lo scorso 9 luglio all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere (CN), mentre l'ultima data è prevista per il prossimo 10 settembre a Vicenza, in Piazza dei Signori. Per questi concerti De Gregori salirà sul palco accompagnato da una nutrita band composta da: Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e, per la prima volta, Simone Talone alle percussioni.