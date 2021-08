Raphael Gualazzi in concerto ad Urbino: scaletta e info

Con un concerto che è già sold-out il re del jazz italiano torna ad esibirsi questa sera, sabato 7 agosto, sul palco di Piazza Rinascimento a Urbino. L’occasione è quella della celebre kermesse Urbino Plays Jazz durante il quale il cantautore si esibirà in una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi tra cui l’ultimo album “Ho un piano” in cui è contenuto anche il singolo di Sanremo 2020 “Carioca”

Sarà uno show fatto della raffinatezza che solo la musica jazz sa rievocare, in un tutt’uno che riporterà immediatamente ai vecchi tempi. Il cantautore di Urbino Raphael Gualazzi si esibirà questa sera, sabato 7 agosto , proprio nella sua città natale, sul palcoscenico a cielo aperto allestito in Piazza Rinascimento .

È così che, dopo l’improvvisa interruzione del tour nel 2020, con Gualazzi che si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, il re del jazz italiano torna in scena con una setlist della serata che si preannuncia essere particolarmente vintage e raffinata, sulle note di vecchi e nuovi successi dell’artista che non dimenticherà di certo la prima vera presentazione dal vivo dei brani contenuti nell’ultimo album “Ho un piano” (2020) e del singolo sanremese “Carioca”. A condividere il palco marchigiano con Raphael Gualazzi ci sarà Simona Molinari per duettare sulle note di “E se domani”.

Raphael Gualazzi in concerto a Urbino, la scaletta della serata

Quello di Raphael Gualazzi ad Urbino Plays Jazz, questa sera sabato 7 agosto, sarà un concerto dalle tinte vintage e raffinate, in cui non mancheranno però momenti di assoluta felicità e festa sulle note dei brani più movimentati. Ecco la scaletta della serata che sicuramente ripercorrerà i brani più celebri del cantautore e musicista marchigiano, per poi incontrare anche le novità dell’ultimo disco “Ho un piano”, pubblicato lo scorso 7 febbraio 2020, poco prima dell’arrivo della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

La possibile scaletta del concerto di Raphael Gualazzi a Urbino:

Nah Nah Immobile Aurora Carioca Italià Questa Volta No La Libertà La Parodie Vai Via Broken Bones Per Noi E Se Domani (con Simona Molinari) You Don’t Know What Love Is Lotta Things Figli del vento A Three Second Breath La Fine Del Mondo Love Life Peace Reality and Fantasy I Wan’na Be Like You Seventy Days of Love Mondello Beach L’estate di John Wayne Disco Ball Run Joe Sai (ci basta un sogno) Let Him Live Follia d’amore Lady O Empty Home Welcome to My Hell Un mare in luce Legba This Little Girl of Mine My Babe At Last

Il tour di Raphael Gualazzi per l’estate 2021

Sono ancora diverse le date in calendario per il tour estivo di Raphael Gualazzi in giro per l’Italia. Partito lo scorso 23 giugno con un emozionantissimo concerto dal Teatro Romano di Verona, si concluderà l’11 settembre in Piazza Don Bosco a Potenza. Forte del successo degli show andati in scena a inizio estate, sono diverse le date aggiunte in programmazione e che lo stesso Raphael Gualazzi non ha perso l’occasione di comunicare ai fan, solo alcuni giorni fa.

Tutte le restanti date del tour estivo di Raphael Gualazzi: