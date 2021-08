Margherita Vicario in concerto a Livorno: scaletta e info

Con un calendario che continua ad arricchirsi di nuove date, Margherita Vicario è pronta a tornare con la sua musica questa sera, sabato 7 agosto, direttamente dal palco in Piazza della Repubblica a Livorno. La cantante sarà ospite della kermesse “Effetto Venezia” con una scaletta ricca di vecchi e nuovi successi Condividi:

Margherita Vicario è più energica ed esplosiva che mai, con un calendario di concerti estivi che continua ad infoltirsi per incontrare i fan di tutta la Penisola. La cantante romana suonerà questa sera, sabato 7 agosto, dal palco a cielo aperto allestito in Piazza della Repubblica a Livorno per la rassegna “Effetto Venezia”. Con lei in scena una scaletta molto ricca e variegata, fatta di sound e culture differenti a ripercorrere per filo e per segno tutti i brani estratti dal suo ultimo disco “Bingo” più altri singoli famosi che, nel corso degli ultimi anni, l’hanno resa protagonista del nuovo cantautorato italiano.

La scaletta di Margherita Vicario ad “Effetto Venezia” a Livorno approfondimento Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021 Sulla scia delle magiche e divertentissime serate musicali già andate in scena per il suo “Bingo Tour”, Margherita Vicario “infiammerà” il palcoscenico di Piazza della Repubblica a Livorno, con una scaletta che non solo includerà alcuni dei suoi più celebri brani - “Mandela”, “Abauè (Morte di un Trap Boy)”, “Romeo”, “Giubbottino”, “Pincio”, “Piña colada”, “Orango Tango” e “Come va” – ma anche performance inedite sulle note dei singoli estratti dall’ultimo lavoro in studio della cantante,“Bingo”. Ecco la possibile scaletta del concerto di Margherita Vicario a Livorno, sabato 7 agosto: Bingo Orango Tango Come va Troppi preti troppe suore Xy feat. Elodie Fred Astaire DNA (oh putain!) Come noi Abauè (Morte di un Trap Boy) Mandela Romeo feat. Speranza Giubbottino Pincio Piña colada feat. Izi