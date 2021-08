Festival di Sanremo 2022 ufficiale: Amadeus conduce per la terza volta

Da poche ore è arrivata la notizia ufficiale: dopo il successo delle ultime due edizioni che ha portato sul palco una commistione di generi musicali mai vista prima d’ora, Amadeus annuncia che per la terza volta consecutiva, sarà lui il direttore artistico del Festival (1-5 febbraio 2022). Condividi:

È con un video girato in vacanza, poi condiviso durante la scorsa edizione serale del TG1 che il conduttore Amadeus (Amedeo Umberto Rita Sebastiani) ha annunciato che anche per il 2022 sarà al timone della direzione artistica del Festival di Sanremo. Dopo il grande successo delle ultime due kermesse, specie quella dello scorso anno che ha spianato la strada ai Maneskin per la vincita dell’Eurovision Song Contest, Amadeus si prepara quindi a fare tripletta. Lo rivedremo sul palco dell’Ariston dal prossimo 1 al 5 febbraio 2022. "Ma chi l'avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito!", ha commentato emozionato il conduttore in un video dalla sua casa di vacanza in Sardegna.

Le parole di Amadeus approfondimento La classifica finale di Sanremo 2021, vincono i Maneskin Nel video andato in onda durante l’ultima edizione serale del TG1, Amadeus ringrazia emozionatissimo gli organizzatori della kermesse e l’emittente RAI per l’enorme fiducia dimostrata nel sceglierlo per il suo terzo anno consecutivo come direttore artistico e conduttore principale del Festival di Sanremo 2022: "È una grandissima gioia e per questo ringrazio l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo a febbraio 2022. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare, cominciare ad ascoltare le canzoni, condividerle con voi. Saranno sicuramente delle bellissime canzoni in gara anche quest’anno e poi c’è lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese. Buona estate. Viva Sanremo. Un bacione da Amadeus".