Ermal Meta, Stelle Cadenti è la nuova canzone in arrivo

Uscirà il prossimo martedì 10 agosto, il nuovo singolo di Ermal Meta dal titolo “Stelle Cadenti”. Si tratta del quarto brano estratto dall’album “Tribù urbana”, pubblicato lo scorso 12 marzo. Una presa di coscienza tra sogni e realtà e la comprensione che non sempre tutto va come vorremmo Condividi:

Quale miglior titolo per inaugurare la giornata più splendente dell’anno se non “Stelle Cadenti”? Il prossimo martedì 10 agosto, proprio in occasione della notte di San Lorenzo, Ermal Meta pubblicherà il suo nuovo singolo. Un brano non nuovo ai fan più accaniti dell’artista, nonché il quarto estratto dall’album “Tribù urbana” pubblicato dal cantautore italo-albanese lo scorso 12 marzo in occasione dell’esperienza sanremese. “Stelle Cadenti” è intenso e ricco di significato, dove la luminosità di una stella diventa un po’ anche la nostra, nell’incessante rincorrere i nostri sogni e desideri pur accettando che non sempre tutto vada secondo i piani.

Ermal Meta annuncia il nuovo singolo su Instagram approfondimento Ermal Meta, i suoi videoclip più famosi Un annuncio che è arrivato un po’ a sorpresa quello di Ermal Meta che poco meno di ventiquattro ore fa ha condiviso su Instagram la cover del suo nuovo singolo “Stelle Cadenti” (in radio e streaming dal prossimo 10 agosto), in compagnia di un lungo messaggio per i fan: “A volte, guardando il cielo con tutte le sue stelle, l’occhio unisce quei nei luminosi in maniera irrazionale creando delle figure irraggiungibili. Queste figure diventano i nostri sogni, desideri, pensieri verticali. Una volta all’anno alcune delle lucciole della volta celeste si tuffano sulla terra e bruciano in fretta, bruciano così meravigliosamente bene. Le chiamano #stellecadenti e arriveranno in radio dal 10 di agosto”.