Covid, il rapper Akhenaton ricoverato per crisi respiratoria

Secondo quanto riportato da Il Messaggero , l’artista francese, classe 1968 , sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito alla positività al Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Akhenaton, il ricovero a Marsiglia

approfondimento

Jennifer Aniston: "Ho chiuso con amici non vaccinati contro il Covid"

Philippe Fragione, questo il nome all’anagrafe, avrebbe trascorso alcune notti in ospedale a Marsiglia dopo una crisi respiratoria che avrebbe portato al suo ricovero. Al momento il gruppo IAM non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito per smentire o confermare tale notizia.

Sempre come rilanciato nelle scorse ore da Il Messaggero, in passato Akhenaton ha espresso posizioni contrarie al Green Pass e all’obbligatorietà dei vaccini.