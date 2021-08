Diodato in concerto a Macerata: scaletta e info

Diodato e la gioia di tornare in tour

Antonio Diodato è stato il primo vero artista italiano a tornare in tournée già la scorsa estate, dopo il primo intenso lockdown che tutti noi abbiamo vissuto a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Quest’anno, in una condizione di normalità quasi ritrovata, l’artista sta replicando con il “Diodato Live Estate 21”, il ricco tour che porterà il cantante di “Fai Rumore” in ben 10 date in giro per l’Italia. Ecco tutta la gioia che Diodato ha espresso in merito: “Una grande liberazione. Il concerto è un momento in cui tutto ritrova un senso, in cui le canzoni tornano a vivere, i testi si trasformano, è un moto di grande condivisione e credo, che oggi più che mai, sia necessario condividere. Penso che in questi lunghi mesi abbiamo capito come la cultura e lo stare insieme siano delle cose fondamentali. Un mondo senza cultura è un mondo fatto di solitudine”.

Ecco invece un breve elenco delle date mancanti del “Diodato Live Estate 21”, il tour estivo dell’artista che terminerà la prossima domenica 19 settembre, nel suo primo concerto in assoluto all’Arena di Verona.