Myss Keta in concerto a Padova: scaletta e info

Tra le nuove date del tour estivo che Myss Keta ha annunciato all'inizio del mese, il concerto che questa sera, venerdì 30 luglio, terrà al Parco della Musica di Padova. Nella scaletta della regina dell'elettropop milanese vecchi e nuovi successi, per una serata a tinte underground che difficilmente si potrà dimenticare

Dopo la data zero di Roma (21/06) e le repliche di Bologna (30/06) e Torino (01/07), Myss Keta è pronta a calcare di nuovo i pachi di tutta Italia con il suo “L02E TOUR” che ha visto da poco l’introduzione di nuove esibizioni in calendario. Questa sera, venerdì 30 luglio, la controversa cantante icona dell’elettropop milanese, si esibirà direttamente dal Parco della Musica di Padova in una scaletta che sarà davvero “Pazzeska” (parafrasando il suo più famoso singolo), tra vecchi successi come per l’appunto “PAZZESKA” e “LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA”, ma anche tutti gli inediti estratti dagli ultimi lavori in studio come “IL CIELO NON È UN LIMITE” – con le hit “DUE” e “GIOVANNA HARDCORE”- e “LATO B” uscito lo scorso aprile e inciso con la DPCM Band che accompagna l’artista sul palco.

Myss Keta in concerto a Padova, la scaletta della serata approfondimento Svelato il volto di Myss Keta? La foto di un paparazzo a Milano Sul palco del Parco della Musica di Padova, Myss Keta non sarà sola. Per la prima volta, la cantante milanese si presenta infatti in una veste del tutto inedita e rinnovata, accompagnata dal concept sonoro di una band, i DPCM con: L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica. La Sacerdotessa (soprannome di Myss Keta) riproporrà in scaletta i più grandi successi del suo repertorio insieme alle canzoni degli album “IL CIELO NON È UN LIMITE” (2020) e “LATO B” (2021). Ecco la possibile scaletta di brani ed esibizioni che Myss Keta porterà in concerto a Padova: Il cielo non è un limite Giovanna Hardcore GMBH Rider Bitch Photoshock Diana Due Botox Burqa di Gucci La scimmia è pazza Milano sushi & coca Le faremo sapere Irreversibile Una vita in capslock Xananas Adoro In gabbia (non ci vado) Le ragazze di Porta Venezia Una donna che conta Pazzeska