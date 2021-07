Myss Keta in concerto a Torino: scaletta e info

Non si ferma l'entusiasmo per Myss Keta protagonista dell'estate del ritorno alla musica dal vivo. Una stagione magica per la popstar milanese che è tornata finalmente sul palco dopo un'assenza forzata di un anno e mezzo. Dopo il successo della data di apertura all'Auditorium Parco della Musica di Roma e la data di Bologna, Myss Keta è pronta a conquistare il capoluogo piemontese con un live nel giardino dello Spazio211. La tournée “L 02 E TOUR” incrocia la rassegna “Sun of a Beach” di Torino, tradizionalmente dedicata alla scena musicale ed artistica underground.