Notte della Taranta 2021, Madame e Melozzi maestri concertatori

Cresce sempre di più l’attesa per l’appuntamento musicale che negli anni si è affermato come uno degli eventi più importanti del Bel paese. Nelle scorse ore l’organizzazione del concerto ha annunciato i nomi dei due maestri concertatori, ovvero Enrico Melozzi e Madame, entrambi protagonisti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, il primo come direttore d’orchestra per i Måneskin e la seconda in gara.