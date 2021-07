Gianna Nannini in concerto a Bergamo: scaletta e info

Si riapre il sipario sul “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”, il tour estivo di Gianna Nannini ospite delle principali città italiane. La rocker senese suonerà questa sera, martedì 27 luglio, dal palco del Lazzaretto di Bergamo. L’appuntamento con i fan è per le ore 21:00.

Prosegue con successo il tour estivo di Gianna Nannini , dal titolo “ Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza ”, che è ispirato non solo alle canzoni del suo ultimo album omonimo - “La Differenza” (2019) - ma anche al modo di essere della cantante, un po’ fragile, un po’ energica e leonessa. Location di questa sera, martedì 27 luglio , sarà il palco allestito nel meraviglioso spazio aperto del Lazzaretto di Bergamo (in Piazzale Goisis 6). La scaletta delle esibizioni sarà per l’appunto molto ricca, con la cantante che ripercorrerà vecchi e nuovi successi in una chiave per lei inedita, affidandosi a tutta l’emozione e l’intensità che solo la sua voce accompagnata da un pianoforte sa dare.

- A chi non ha risposte

- Per oggi non si muore

Gianna Nannini salirà questa sera sul palco a cielo aperto allestito nella zona Lazzaretto di Bergamo, nel Piazzale Ludovico Goisis, per la decima data della sua tournée estiva “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”. Lo show, organizzato da Friends&Partner, comprenderà una ricca scaletta di brani esguiti dalla cantante nella sola formazione strumento e voce, accompagnata sul palco da un pianista. Ecco la possibile scaletta delle esibizioni di Gianna Nannini a Bergamo, che non si discosterà di molto dalle precedenti date del tour. Inclusi tutti i brani del suo ultimo disco “ La Differenza ” e i suoi più grandi successi :

Gianna Nannini è ospite di un’estate di spettacolo a Bergamo

Non solo Gianna Nannini e la sua tournée organizzata da Friends&Partner, la location del Lazzaretto di Bergamo ha già ospitato e allo stesso modo ospiterà per tutto il resto dell’estate un ricco parterre di artisti, da cantanti a musicisti, fino a personaggi di spicco della televisione italiana e altre fondamentali personalità artistiche del nostro Paese. Ecco tutti i prossimi eventi in programma dal palco del Piazzale Ludovico Goisis, da martedì 27 luglio a sabato 21 agosto.

27 luglio 2021 – Piano forte e Gianna Nannini – Concerto di Gianna Nannini

29 luglio 2021 – Giusi Ferreri Live – Concerto di Giusy Ferreri

30 luglio 2021 – Animali da bar, di Carrozzeria Orfeo all’interno della rassegna Shakespeare is now!, a cura di Teatro Ex Drogheria

31 luglio 2021 – Dall’Instand al Distant Theatre con Enrico Bertolino

06 agosto 2021 – Concerto di Raphael Gualazzi

19 agosto 2021 – Moby Dick, a cura di Festival Desidera

20 agosto 2021 – Cabaret con Gioele Dix

21 agosto 2021 – Mario e il mago, a cura di Teatro Caverna

Come spiegato direttamente dall’amministrazione del Comune bergamasco, l’idea è quella di promuovere quest’anno tutta una ricca serie di iniziative all’aperto, in modo da garantire occasioni di sorriso, svago e intrattenimento a tutti i bergamaschi ed ai turisti, nel pieno rispetto delle misure sanitarie volte a combattere il Coronavirus.