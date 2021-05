Gianna Nannini in concerto, le date del tour nel 2022

Il tour europeo e il Live di Firenze di Gianna Nannini sono stati ufficialmente rinviati al 2022, così come tutte le date dei più importanti festival internazionali. La cantautrice, alla luce delle disposizioni ministeriali, ha ufficializzato il rinvio del suo tour al prossimo anno. A seguito della conferma delle disposizioni ministeriali vigenti, anche Gianna Nannini deve gettare la spugna, rinviando tutte le date del suo tour europeo, dei festival internazionali e del concerto evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze al 2022, quest’ultimo previsto per il 29 maggio. Lo staff comunica, tramite i profili social della cantante toscana, che tutti i ticket già acquistati resteranno validi per le nuove date stabilite.