Gianna Nannini in concerto a Nichelino: scaletta e info

L’appuntamento è per le ore 21:00 di questa sera, martedì 20 luglio, in diretta dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO), con Gianna Nannini che si esibirà in una nuova tappa del suo ricco calendario di “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”. Una serie di live che, come racconta lo staff dell’artista senese nel comunicato stampa di presentazione, è “Piano e forte, dolcezza ed energia, come la rocker Gianna Nannini che torna in tour per riabbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Una tournée che prende il titolo dal suo ultimo album ‘La Differenza’ ma che sottolinea anche le due anime della sua musica”. Uno show inedito con la cantautriche che performerà totalmente in acustico tutte le sue più famose e apprezzate canzoni di repertorio, oltre agli inediti contenuti nell’ultimo album pubblicato il 15 dicembre del 2019.