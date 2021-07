Water world music festival, il concerto galleggiante di Salmo

Un palco galleggiante sulle acque cristalline della Costa Smeralda, per dare vita ad un evento mai visto prima d’ora. Salmo, Coez e Bob Sinclair, insieme ad altri numerosi ospiti del panorama musicale italiano, si sono esibiti in occasione del Water World Music Festival con il pubblico che ha assistito alle performance direttamente dalle proprie imbarcazioni a Cala dei Sardi – Olbia.

Si è tenuto nelle scorse ore, domenica 25 luglio dalle 15:00 alle 20:00 , il concerto evento di Cala dei Sardi a Olbia. Sul palco del Water World Music Festival, un’enorme piattaforma galleggiante di 640 mtq, si sono alternati alcuni tra i più famosi artisti della scena musicale italiana contemporanea, da Salmo e gli esponenti del suo collettivo Machete, tra cui Lazza, Slait ed Hell Raton, a Coez, DJ 2P, Noyz Narcos, Blanco e Mamacita. Ma a stupire il pubblico in ascolto dalle loro barche “parcheggiate” nella splendida Cala dei Sardi di Olbia, è stato il Dj internazionale Bob Sinclair che ha fatto ballare i più di 2000 spettatori per ben un’ora e mezza di musica.

Water World Music Festival, l’inedito concerto in mare aperto

Quello del Water Word Music Festival, che si è tenuto ieri, domenica 25 luglio 2021, è stato un evento senza precedenti: un lunghissimo concerto, per più di cinque ore di musica, in diretta da un palco galleggiante posizionato sulle limpide acque della Costa Smeralda, in particolare Marina di Cala dei Sardi (Olbia), situata nel Golfo di Cugnana tra Portisco e Porto Rotondo. Una kermesse che è stata l’occasione, per i più di 2000 presenti su oltre 200 imbarcazioni, di vivere un concerto green – tra mare cristallino e viste mozzafiato sul Mediterraneo – e in totale sicurezza, visto il piano di ormeggio prestabilito e il distanziamento imposto tra gommoni, barche a vela, ma anche moto d’acqua, kayak e sup.