Blanco e Sfera Ebbasta, il video di "Mi fai impazzire"

Un amore tossico condito da emozioni forti come rabbia e gelosia, di questo parla “ Tu mi fai impazzire ”, l'apprezzatissimo brano ultra ritmato di Blanco e Sfera Ebbasta, insieme per la prima volta in una collaborazione musicale. Da pochissimo è disponibile in rete il video della canzone in vetta alle classifiche di streaming fin dai primi giorni dopo il lancio, avvenuto lo scorso 18 giugno. Nelle immagini vediamo i due artisti ma anche le donne raccontate nel testo qui interpretate dalle attrici Camilla Semino Favro e Cristina Pelliccia.

Le ragazze al centro del videoclip

Il nuovissimo video di “Tu mi fai impazzire” è diretto da Andrea Folino, regista classe 1995 che vanta nel suo curriculum collaborazioni nei videoclip di Salmo, Emis Killa, Negrita, Baby K, Rancore e molti altri. Con Sfera Ebbasta aveva già lavorato nel 2017 per il video di “Tran Tran”.

L'ambientazione del video è molto suggestiva e segue il sound ritmato del pezzo. Singolare, o estremamente significativa, la scelta di mettere al centro della narrazione le figure femminili che giocano un ruolo essenziale anche nel testo che fa riferimento alla gelosia che accompagna alcune relazioni d'amore morbose. Qui le due protagoniste, interpretate dalle attrici Camilla Semino Favro e Cristina Pelliccia, sono maliziose e in maniera spontanea e apparentemente poco calcolata tengono nelle mani il destino dei loro due ragazzi che fanno una brutta fine. Il montaggio alternato mostra naturalmente i due artisti che hanno collaborato al pezzo: Blanco e Sfera Ebbasta. Blanco, anche grazie a questa hit estiva destinata a diventare una delle più ascoltate della stagione fin dall'esordio, raccoglie consensi ogni giorno di più, apprezzato dai fan per lo stile graffiante e spontaneo non privo di una patina grezza decisamente underground.

Il successo di Blanco e Sfera

Sempre più in cima alle preferenze dei fan, soprattutto di quelli giovanissimi, la miscela musicale esplosiva pensata per l'estate 2021 dall'unione del talento del giovane rapper bresciano Blanco e quello noto di Sfera Ebbasta. L'uscita di “Tu mi fai impazzire” era stata annunciata sui social lo scorso mese avviando una sequenza infinita di commenti e reazioni da parte degli appassionati del genere e dei numerosissimi fan dei due artisti, specie quelli di Sfera in attesa di nuovi progetti del trapper milanese dopo la pubblicazione dell'album “Famoso” lo scorso novembre. Blanco aveva fatto uscire il singolo “Paraocchi” e tra le sue ultime collaborazioni conta quella con Mace e Salmo per “La canzone nostra” e con Madame nel brano “Tutti muoiono”.