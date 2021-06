Roma, Healthy Color: ristorante di Sfera Ebbasta apre la seconda sede

Healty Color, il fast food di Sfera Ebbasta​, ​Andrea Petagna e ​Marcelo Burlon​, tra alimentazione sana e rispetto per l’ambiente Condividi:

Healthy Color​, il fast food del celebre cantante ​Sfera Ebbasta​, del calciatore ​Andrea Petagna e dello stilista ​Marcelo Burlon​ apre la sua seconda sede a Roma. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 23 giugno in Via Gallia 230, zona San Giovanni. Il nuovo locale arriva nella Capitale sull’onda del grande successo del primo store in Via Leone IV 64, tra il Rione Prati e le Mura Vaticane. Nei prossimi mesi, inoltre, sono previste molte altre aperture in tutta Italia, con punti vendita a Napoli, Torino, Parma, Milano e in molte altre città.

Come per tutti i punti vendita, anche gli interni del nuovo locale il Via Gallia sono firmati dagli degli street artist Motorefisico, che con i loro colori e le loro geometrie hanno dato vita a un concept futuristico e unico nel suo genere. Il nuovo store romano aprirà il prossimo 23 giugno, con orario continuato nel pomeriggio con Healthy Bar e con tutti gli sfiziosi prodotti tutti da scoprire. Inoltre, in tutti gli Healthy Color sarà possibile ordinare presso il punto vendita o con il take away e, per la prima volta nel nuovo store della Capitale, sarà possibile la consegna a domicilio tramite il servizio Uber Eats o attraverso i rider del negozio.

@Ufficio stampa