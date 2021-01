Musica: Fimi, Sfera Ebbasta si conferma in vetta

Il rapper Sfera Ebbasta (leggi qui tutte le news su Sfera) si conferma in vetta nella classifica degli album più venduti in Italia secondo i dati offerti dalla Fimi. Non accenna dunque alcun declino il successo di "Famoso", l'ultimo album del ragazzo di Cinisello Balsamo (il testo di Famoso), che nella sua playlist conta brani come la trap ballad "Bottiglie privè" e, soprattutto, "Baby" (IL VIDEO), il duetto con il re del reggeaton mondiale J Balvin che risulta essere uno dei brani più ascoltati nel mondo. Nuova entrata direttamente al secondo posto per il rapper Inoki: l'album si intitola "Medioego", è uscito solo da una settimana ma ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati di rap cosiddetto "old school". In realtà per la realizzazione del disco Inoki si è servito di molti artisti e producer della nuova scena rap italiana, uno su tutti Salmo (LE FOTO) - con il quale in passato era stato protagonista di diversi "dissing" - che troviamo alla produzione di ben due brani. Scendono al terzo posto i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari: l'EP si intitola "Ahia!" che è anche il titolo del primo romanzo del cantante Riccardo Zanotti, uscito lo scorso novembre. Rientra in chart direttamente al quarto posto il rapper genovese Ernia con il suo "Gemelli", album che contiene "Superclassico", una delle hit più ascoltate del 2020 e "Ferma a guardare", da qualche giorno proposta in una nuova versione proprio insieme ai ragazzi dei Pinguini Tattici Nucleari (Pinguini Tattici Nucleari ed Ernia, il testo di "Ferma a guardare").