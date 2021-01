Pinguini Tattici Nucleari ed Ernia, il testo di "Ferma a guardare"

Prosegue la grande crescita artistica di Ernia che, nonostante lo stop generale al mondo degli eventi culturali live, ha vissuto un 2020 alquanto positivo. Dal successo di “Gemelli” al fatto che “Superclassico” si sia guadagnata un posto tra le hit degli scorsi dodici mesi.

È pronto per nuove sfide e una di queste è rappresentata dalla nuova versione di “Ferma a guardare”. Un brano che viene impreziosito dalla collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Ancora una contaminazione, per non relegarsi da solo in un mondo dai confini ben definiti. Un rischio per quanto riguarda il rapporto con il suo pubblico ma, al tempo stesso, un chiaro esempio di una crescita inarrestabile.