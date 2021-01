Elodie e Pinguini Tattici Nucleari firmano le frasi dei Baci Perugina

Come da tradizione anche quest’anno i Baci Perugina propongono una speciale limited edition impreziosita dal contributo di due autori speciali per i famosi cartigli. Quest’anno la scelta è ricaduta su Elodie (FOTO) e i Pinguini Tattici Nucleari (il singolo con Ernia) che con sensualità e originalità hanno scritto insieme 30 frasi inedite da scoprire nelle confezioni della Limited Edition. Due personalità forti e completamente differenti che danno vita a messaggi d’amore e dichiarazioni che rivoluzionano il romanticismo classico dei tradizionali cartigli. Tante le frasi ricche di ironia: “T’ho amata da subito. Tu c’hai messo un po'. Per me è stato un colpo di fulmine, per te un colpo di tuono”. Altre più romantiche e sentimentali: “In un mare di strofe sei il mio ritornello”. E altre che mixano perfettamente ironia e romanticismo: “Il nostro amore è nato leggendo tra le righe e finirà ridendo tra le rughe”.

La web series per presentare l’iniziativa

Per raccontare la nascita dei 30 cartigli scritti da Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari, è stata pubblicata anche una web series originale e visibile solo sul canale Instagram dei Baci Perugina. Protagonista Elio, componente del gruppo, che irrompe in un luogo misterioso dove si trovano gli altri membri della band, apparentemente troppo impegnati per ascoltarlo. La missione dei Pinguini Tattici Nucleari è quella di scrivere i nuovi cartigli dei Baci Perugina per il San Valentino. Dopo svariati tentativi di trovare la dichiarazione d’amore perfetta, tutti capiscono che c’è bisogno di romanticismo e sensualità. L’idea dal frontman Riccardo Zanotti: «Custodisci qualcosa di prezioso, vuoi essere la mia botte?» non crea infatti l’effetto sperato. Ed ecco che i Pinguini chiamano in aiuto Elodie, pronta a raggiungerli. Solo una donna può donare la giusta sensualità all’amore e così Riccardo chiama la voce di “Andromeda” che sorridendo accetta la sfida. Quest’anno c’è anche un’altra iniziativa social che rende ancora più speciale San Valentino. Gli utenti potranno pubblicare dei contenuti video divertenti, fantasiosi e, ovviamente, romantici, tramite le Instagram Stories taggando il profilo di Baci Perugina. I migliori video saranno raccolti in un video manifesto che Baci Perugina pubblicherà il giorno di San Valentino. Il progetto è stato realizzato da “Sbam Noisy Ideas”.