Sfera Ebbasta ha aperto un fast food a Roma

Il trapper apre un nuovo store del progetto Healthy Color insieme al calciatore Andrea Petagna e allo stilista Marcelo Burlon Condividi:

Domina le classifiche italiane, supera i confini nazionali (da poco ha duettato con Sean Paul per il nuovo brano di Steve Aoki) e continua la sua attività di imprenditore: Sfera Ebbasta, insieme a Marcelo Burlon e al calciatore Andrea Petagna, sbarca anche a Roma con la sua catena di healthy fast restaurant e apre le porte del nuovo ristorante in Via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane. Si chiama “Healthy Color” e sarà la prima di numerose nuove aperture previste in tutta Italia dopo il lancio del primo store di Milano a fine 2019. “L’idea di Healthy Color è chiara: mangiare sano non è mai stato così colorato, c’è un modo per far felice il proprio organismo e il proprio palato allo stesso tempo” hanno dichiarato Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.

Healthy Color, il progetto rivolto al green e alla sostenibillità Il progetto prevede di trasformare Healthy Color in un vero e proprio punto di riferimento del mondo dell’healthy food di qualità con punti di vendita anche in alcune capitali europee grazie all’attivamente di un programma di franchising. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma anche verso il pianeta. Tra le peculiarità della catena di fast food di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna c’è la sostenibilità e lo sguardo rivolto al green. Già presente a Milano, anche nello store di Roma sarà presente una linea originale di packaging monouso eco-friendly e la Healthy Water, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale. Oltre alla vastissima scelta di poke, piatto di origine hawaiiana rivisitata in chiave mediterranea, l’Healthy Color propone Burger di salmone, tonno, pollo al curry e fassona così come wrap, insalate, tartare e anche per i golosi pancake e ice cream “0" calories.