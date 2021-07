Colapesce e Dimartino in concerto a Roma: scaletta e info

Accompagnati sul palco da alcune tra le giovani promesse della musica italiana - Adele Altro, Alfredo Maddaluno e Giordano Colombo – Colapesce e Dimartino si esibiranno questa sera, lunedì 26 luglio (e domani) dalla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma , in un concerto che sarà un caleidoscopio di musica ed emozioni tra brani leggeri e tutti da ballare - come la hit “Toy Boy” con Ornella Vanoni - alle sonorità che più richiamano la loro amata terra come “Luna Araba” nella cui versione radiofonica partecipa anche la talentuosissima cantautrice Carmen Consoli.

È un periodo d’oro per Colapesce e Dimartino che stanno di nuovo polverizzando ogni record e tengono banco tra le hit in alta rotazione radiofonica anche con “Toy Boy”, il singolo scritto e inciso in compagnia della diva della musica italiana Ornella Vanoni, pubblicato lo scorso 2 luglio. Una collaborazione inedita che, come spiegano i due cantanti siciliani, è nata un po’ come uno scherzo durante una puntata di “Propaganda Live”, il famoso talk show di La7, laddove proprio il duo di cantautori è stato per l’intera stagione ospite fisso con una rubrica sulle recensioni delle canzoni degli altri ospiti musicali in trasmissione. In “Toy Boy”, Colapesce e Dimartino corteggiano la Vanoni come una vera e propria star, che si fa desiderare, ma alla fine cede alle loro lusinghe.