Dal vivo, Colapesce e Dimartino presenteranno uno show potente e ricco di sorprese in cui suoneranno live sia alcuni classici del loro repertorio solista sia i brani che compongono il loro ultimo album “ I Mortali ” (42 Records/Numero Uno); tra cui la hit dei record “ Musica Leggerissima” già certificata triplo Disco di Platino e per 7 settimane consecutive in vetta alla classifica FIMI , dei singoli più venduti, e di Earone , dei brani più trasmessi dalle radio.

Ad accompagnare l’uscita della canzone, il video con la straordinaria regia di Luca Guadagnino che sarà disponibile su Vevo domani dalle ore 14. Quest’estate i due cantautori saranno live nei principali festival e arene estive italiane. Il tour estivo, organizzato e prodotto da OTR Live, li vedrà protagonisti il prossimo 9 luglio al Festival Dei Due Mondi di Spoleto (PG), il 10 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 12 luglio al Marostica Summer Festival di Marostica (VI), il 13 luglio al Bike In di Mantova, il 16 luglio al Luce Music Festival di Bitonto (BA), il 18 luglio al Nova di Bologna, il 19 luglio al Moonland Festival di Sarzana (SP), il 21 luglio a Estate Sforzesca di Milano, il 22 luglio al Flowers Festival di Torino, il 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (UD), il 26 e 27 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 31 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), il 7 agosto al Locus Festival di Fasano (BR), il 21 agosto al Terrasound di Francavilla al Mare (CH), il 28 agosto con la data già sold out di Taormina, il 3 settembre a Settembre Prato È Spettacolo di Prato e il 4 settembre al Nosound Fest di Servigliano (FM).

Toy Boy è una romantica e ironica bossanova, scritta da Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni . Un viaggio d’amore tra le Isole Eolie in cui i due cantautori duettano con Ornella in un irresistibile corteggiamento. Il brano è anche ispirato alle atmosfere di La voglia la pazzia l'incoscienza l’allegria , l’album della Vanoni pubblicato nel 1976e- nato dall’unione artistica della cantante milanese con il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho , che ha segnato la storia della musica italiana. La traccia è prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

IL TESTO DI TOY BOY







Toy Boy, Toy Boy

Toy Boy, Toy Boy

Andate via

Ma come vi è venuto in mente?

È tardi, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi,

per me, sirena tra la gente

Portaci a bere in fondo al mare

organizziamo un carnevale

faremo quello che tu vuoi

Saremo i tuoi

Toy boy, Toy Boy

Toy boy, Toy Boy

Ma quale toy

ma quali boy

l’amor, su, si è spento ormai

Resta con noi

(eh sì, già, resto con voi)

c’è un aliscafo che ci aspetta

E allora mi preparo in fretta

abbiamo già i biglietti in tasca

io tiro su qualche cosetta

non serve a niente, lascia stare

Vedrai, vedrai, vedrai

Faremo il bagno tutti nudi

a Filicudi ed Alicudi

Faremo quel che tu vuoi

(ma non voglio niente io da voi)

Saremo i tuoi

Toy boy, Toy Boy

(ma è una fissa, è una fissa, una malattia)

Toy boy, Toy Boy

Il mio fuoco si è spento

non è più un argomento

a me dovevano capitare questi due

Tra una cachaça e una lambada

ognuno sceglie la sua strada

Io per esempio torno a casa

voi fate quello che volete

Ti prego, spegni questa sete

Saremo i tuoi

Toy boy

Toy Boy

Ma provate a ritornare

qualche cosa magari si può fare