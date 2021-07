Colapesce e Dimartino in concerto a Milano: scaletta e info

Sarà un’intera serata di “musica leggerissima” quella che Colapesce e Dimartino regaleranno ai fan milanesi questa sera, mercoledì 21 luglio, in occasione della tappa meneghina al Castello Sforzesco. In scaletta un connubio di brani che spazia dagli inediti dell’ultimo disco “I Mortali”, fino ai successi dei singoli cantautori e il brano dell’estate “Toy Boy”, con Ornella Vanoni come guest star

Dopo il concerto dello scorso 13 luglio a Mantova, il duo formato da Colapesce e Dimartino torna in Lombardia, a Milano dove nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco , presenterà inedite performance in una delle fortunate tappe del “COLAPESCEDIMARTINO” tour . Come promesso, quella in programma per le ore 21:00 di oggi, mercoledì 21 luglio, sarà un’intera serata di “musica leggerissima” (citando la canzone con cui la coppia è salita al successo durante l’ultima edizione della kermesse sanremese) con tante note e poche parole. Il concerto di Colapesce e Dimartino a Milano fa parte della rassegna “ Estate Sforzesca 2021 ” organizzata dalla città.

Colapesce e Dimartino, la scaletta del concerto milanese

approfondimento

Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO

La performance che i due cantautori simbolo dell’indie italiano terranno questa sera a Milano per “Estate Sforzesca”, vedrà Colapesce e Dimartino esibirsi sulle musiche dei brani estratti dall’ultimo album “I Mortali”, pubblicato nel giugno 2020 e rivisitato in un’edizione speciale a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Tra le canzoni del disco troveranno però spazio anche svariati brani di repertorio incisi in duo o come solisti. In scaletta un posto d’onore dedicato al tormentone estivo “Toy Boy” dove Colapesce e Dimartino cantano al fianco della guest star Ornella Vanoni.

Ecco la scaletta del concerto di Colapesce e Dimartino al Castello Sforzesco di Milano:

Adolescenza nera Cicale Raramente Il prossimo semestre L’ultimo giorno Luna araba Giorni buoni Satellite I calendari Totale Non siamo gli alberi Ti attraverso L’animale (cover di Franco Battiato) Musica leggerissima Majorana

Colapesce e Dimartino, il calendario completo del “COLAPESCEDIMARTINO” tour

Quella di Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino sarà un’estate in cui la vera parola d’ordine è: musica. I due cantautori siciliani presenteranno dal vivo tutti i loro successi davanti a un pubblico di vecchi e nuovi fan sparsi per la Penisola. Saranno ben ventidue le date del “COLAPESCEDIMARTINO” tour in tutta Italia, già partito lo scorso 9 luglio con il sold-out di Spoleto, si concluderà al NoSound Fest di Servigliano il prossimo 4 settembre. Ecco il calendario completo dei concerti di Colapesce e Dimartino per l’estate 2021:

9 luglio 2021 - FESTIVAL DEI DUE MONDI - Spoleto (PG)

10 luglio 2021 - ARENA DELLA REGINA - Cattolica (RN)

12 luglio 2021 – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – Marostica (VI)

13 luglio 2021 – BIKE IN - Mantova

15 luglio 2021 - MERIDIANO SUD, ANFITEATRO UNICAL – Rende (CS)

16 luglio 2021 - LUCE MUSIC FESTIVAL - Bitonto (BA)

18 luglio 2021 – NOVA – Bologna

19 luglio 2021 – MOONLAND FESTIVAL – Sarzana (SP)

21 luglio 2021 – ESTATE SFORZESCA – Milano

22 luglio 2021 – FLOWERS FESTIVAL – Torino

25 luglio 2021 – NO BORDERS MUSIC FESTIVAL – Tarvisio (UD)

26 luglio 2021 - CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – Roma

27 luglio 2021 - CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – Roma

31 luglio 2021 - PARCO DEI SUONI - Riola Sardo (OR)

7 agosto 2021 – LOCUS FESTIVAL – Fasano (BR)

8 agosto 2021 – PIAZZA PLEBISCITO – Ferrandina (MT)

21 agosto 2021 – TERRASOUND – Francavilla Al Mare (CH)

22 agosto 2021 – LUCE MUSIC FESTIVAL – Lecce

24 agosto 2021 – CASTELLO DI ARCO – Arco (TN)

28 agosto 2021 - TEATRO ANTICO DI TAORMINA – Taormina (ME)

3 settembre - SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO - Prato (PO)

4 settembre - NO SOUND FEST - Servigliano (FM)

Sul palco, i due cantautori italiani non saranno soli, ma accompagnati da un collettivo di musicisti con Adele Altro, Alfredo Maddaluno, Andrea De Fazio, Giordano Colombo.