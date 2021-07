Umberto Tozzi in concerto a Ferrara: scaletta e info

Dopo il successo straordinario delle prime date di “Songs”, il nuovo tour di Umberto Tozzi, il cantautore arriva a Ferrara il prossimo 25 luglio per un evento in Piazza Trento - Trieste.

Tutti i concerti di questa estate sono stati pensati in acustico per dare modo alle persone di “riscoprire” i grandi successi dell’artista in questa nuova versione più intima e delicata. L’organizzatore fa sapere che per la data di Ferrara sono ancora disponibili dei biglietti ma sono in rapido esaurimento. Per tutte le informazioni si può consultare il sito ufficiale di TicketOne e quello di Umberto Tozzi o i suoi canali social.

Dopo la data di Ferrara, il tour arriverà a Marina di Pisa il 7 agosto e si concluderà il 18 a Zafferana Etnea. Per il 2022 sono previste altre date in giro per l’Italia e un minitour europeo che toccherà le più importanti città. Al momento tutto resta confermato ma la programmazione potrebbe variare a seconda dell’andamento dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).