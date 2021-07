Negrita in concerto a Milano: scaletta e info

Il gruppo sarà al Castello Sforzesco con il tour della rinascita “La Teatrale Summer Tour 2021” Condividi:

Il lungo periodo di stop forzato degli artisti italiani sembra essere finalmente giunto al suo epilogo, a testimonianza del fatto i tantissimi concerti che stanno animando questa bollente estate italiana. Tra le band tornate alla carica ci sono anche i Negrita (le canzoni più famose), con il loro “La Teatrale Summer Tour 2021.” “Chi credeva che un concerto senza pubblico fosse realizzabile ha compreso che i fan hanno lo stesso peso specifico della band: chi saremmo senza di voi?” - Ha dichiarato il gruppo – “A un certo punto avevamo smesso di crederci, pensando a un futuro simile alla copertina di Radio Zombie. Invece, abbiamo accumulato così tanta energia da spazzarvi via al primo accordo! Proprio per questo, non volevamo solo ripartire da dove avevamo lasciato, ma abbiamo messo in piedi un tour vero e proprio: quello della rinascita! Finalmente ci siamo: bentornati a noi, ma soprattutto a voi! Che la fiesta possa ricominciare!”

Negrita a Milano, info e biglietti approfondimento Negrita in concerto, il tour 2021 partito il 27 giugno dalla Sicilia I Negrita si esibiranno a Milano il 22 luglio, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, in occasione della kermesse culturale “Estate Sforzesca”. La manifestazione è ormai giunta alla nona edizione e ospita nell’incantevole Cortile delle Armi più di 80 eventi dal vivo, tra cui concerti, pièce teatrali e presentazioni di libri. I ticket per accedere all’evento sono disponibili su TicketOne e VivaTicket. Ecco i prezzi: Posto Numerato Seduto (Singolo, Coppie, Gruppo 3/4/5 e 6) 45,00 € I biglietti ridotti (controllare sul sito l’eventuale disponibilità) per bambini, studenti e anziani, se presenti, vengono mostrati nelle categorie di posto selezionate. Vertigo srl, l’organizzatore del concerto, è contattabile per i biglietti destinati ai soggetti diversamente abili. Si sconsiglia, per questa categoria di persone, l’acquisto dei biglietti in modalità “Standard”.