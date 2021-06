Negrita in concerto, il tour 2021 parte il 27 giugno dalla Sicilia

La formazione toscana torna alla musica dal vivo con date da giugno ad agosto Condividi:

Sarà un'estate di musica dal vivo quella dei Negrita, impegnati ne “La Teatrale Summer Tour 2021”, tournée estiva che vedrà Pau e compagni in giro per la penisola da giugno ad agosto. Il tour è organizzato da Vertigo e i biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita ufficiali. Prima tappa il 27 Giugno a Salina (ME) con un calendario che prevede concerti per tutto il mese di luglio e agosto. Prevista la possibilità di rimborso per gli eventi di Berna, Zurigo e Lugano programmati inizialmente per luglio e per i quali non è ancora possibile prevedere una data di recupero.

“La Teatrale Summer Tour” tra luglio ed agosto approfondimento I disegni di Pau dei Negrita per la prima volta in mostra a Cremona Una inedita versione acustica per ricominciare col cuore pieno di emozioni e tanta voglia di lasciarsi le ultime stagioni alle spalle. I Negrita sono pronti a riabbracciare il pubblico di fan per una tournée della rinascita. “La Teatrale Summer Tour”, annunciata lo scorso maggio attraverso i profili social ufficiali della band, promette scintille con la band toscana pronta ad accendere le notti estive nelle location più ambite della penisola. Pau e soci saranno ospiti dei palchi dei maggiori festival estivi e delle arene all'aperto più prestigiose. Il Tour che partirà da Salina con la prima tappa il 27 Giugno all'interno dell'“Eolie Music Fest”, sarà l'occasione per una rivisitazione del repertorio della band in una inedita chiave acustica. I concerti fissati al momento sono distribuiti tra luglio ed agosto. I Negrita hanno riadattato il format dei loro appuntamenti dal vivo per adeguarsi ad una stagione di concerti con posti assegnati e distanziamento. Gli organizzatori sono ancora al lavoro sul calendario a cui potrebbero aggiungersi nuovi live. MTV è media partner ufficiale del tour.