Aka7even in concerto, le date del tour 2021

Sarà un’Estate Loca per il talentuoso Luca Marzano, in arte Aka7even, che porterà sul palco il suo primo tour dopo il successo ottenuto grazie ad Amici, il noto talent show di Maria De Filippi. I concerti andranno in scena nei mesi di agosto e settembre, toccando città come Catania, Diamante e Moncalieri.

Dopo aver ricevuto il prestigioso doppio disco di platino per il singolo “Mi Manchi”, annunciato dallo stesso artista il 5 luglio tramite Instagram, Aka7even è pronto per far scatenare i suoi tantissimi fan al ritmo di pezzi come “Loca” e dei brani presenti nel suo primo album, uscito solo il 21 maggio scorso.

“Sarà un set ricco di adrenalina e di energia.” – Ha dichiarato il giovane astro nascente – “Il live è la mia dimensione naturale, dove so di poter stupire e coinvolgere le persone sotto al palco. Non vedo l’ora di iniziare e di incontrarvi in giro per l’Italia!”