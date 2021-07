Nek in concerto a Milano: scaletta e info

Nek torna sul palco con il suo tour “Live Acustico 2021”. Il cantante sarà a Milano il 16 luglio 2021 Condividi:

Continua il tour di Nek con il concerto a Milano, al Carroponte, per il suo nuovo show “Live Acustico 2021”. Un live tutto nuovo per il cantautore che per gli eventi di questa estate sceglie una veste più intima e più delicata ripiegando sull’acustico. Sul palco assieme a Nek ci sarà ovviamente Max Elli, storico chitarrista che lo accompagna in questa nuova avventura. Per ulteriori informazioni riguardo ai prossimi eventi e per verificare la disponibilità dei biglietti si può consultare il sito ufficiale di Nek, i suoi profili social o il sito ufficiale di TicketOne.

Il ritorno in tour di Nek approfondimento Nek, Un'estate normale: è uscito il video della nuova canzone Tornare sul palco per Nek è un momento di pura gioia, come ha scritto lo stesso artista sui suoi social. Poi scegliere un’inedita veste acustica è un modo per essere ancora più vicino al suo pubblico che dovrà ovviamente assistere al concerto da seduto, secondo le nuove normative anti-Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La concezione del live acustico nasce per essere un momento di intensa intimità, con brani storici riadattati in una veste più delicata che, in qualche modo, accorciano le distanze tra l’artista e i suoi fan, rendendoli i due protagonisti indiscussi del concerto stesso. In acustico trovano spazio momenti e riflessioni più personali e delicate che, magari, in elettrico sarebbero sovrastate dalle sonorità più pesanti; per questo Nek per il suo ritorno sul palco ha scelto questa nuova forma, anche per ringraziare i suoi supporters e farli sentire parte dello show. Ricordiamo che per partecipare ai concerti sarà necessario rispettare le misure di distanziamento sociale imposte, l’uso della mascherina e la misurazione della temperatura in ingresso all’evento. Qualsiasi altra informazione sull’evento sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’artista e su quello dell’organizzatore.