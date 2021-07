Francesca Michielin in concerto a Trieste: scaletta e info

L'artista di Bassano del Grappa si esibirà dal vivo con un suggestivo concerto al tramonto Condividi:

Francesca Michielin (canzoni più famose) è attesa il 15 luglio a Trieste al Porto Vecchio, con un palco allestito all'aperto nel piazzale davanti al Magazzino 28 per la data nel capoluogo friulano del tour “Fuori dagli spazi Live”. Il concerto, già sold out, inizierà alle 20 ed è un evento regalo per la città organizzato da Vivo Concerti in collaborazione con il Sindaco di Trieste e l'Assessore ai Grandi Eventi per incentivare la ripresa della vita culturale e del turismo locale replicando il format di un evento gemello della stagione 2020 in cui fu coinvolto Brunori Sas.



A Trieste al tramonto davanti al mare approfondimento Francesca Michielin in concerto: le date del tour "Fuori dagli spazi" La location per la data di Trieste di Francesca Michielin è stata allestita in una zona del centro della città davanti al mare. Si annuncia particolarmente suggestivo il live di Trieste di Francesca Michielin, con start al tramonto a partire dalle ore 20, per regalare al pubblico un'esperienza acustica e visiva indimenticabile. Il disegno di luci progettato per il concerto illuminerà l'antico scalo di Trieste e la seconda parte del live esalterà l’opera di street art contemporanea “Echo Surrounding” dell’artista venezuelana Elisa Vladilo, visibile nel piazzale antistante il Magazzino 28. Il live di Trieste è la seconda data di un calendario fitto di appuntamenti dal vivo che scandisce l'estate impegnatissima di Francesca Michielin. Nelle ultime ore, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, la cantante ha annunciato l'inserimento di nuove tappe del tuo tour per cui sono già disponibili i biglietti nei canali di vendita fisici e online abituali. Sold out la data di settembre all'Arena di Verona, ad oggi penultimo concerto prima del gran finale a Roma, il 18 settembre.