Shakira, Don't Wait Up: il nuovo singolo esce venerdì

I fan di Shakira possono finalmente gioire: la star colombiana ha iniziato a produrre nuova musica. Giovedì 13 luglio, infatti, la splendida cantante ha pubblicato sui suoi profili social trenta secondi del suo nuovo lavoro “Don’t Wait Up”, che è già stato visualizzato su Instagram più di 3 milioni di volte.

Un solo hashtag a corredo del video, #dontwaitup, in cui appare una discussione via chat che potrebbe indicare alcune parti del testo ufficiale del singolo:

“Won’t you put down your phone?” “Don’t be afraid if it gets late” “I need to do something for myself” “You’ll survive, it’s just one night” “I wish I’d be happy without ya” “Don’t wait up.”

Shakira ha inserito nella sua biografia Instagram un link per salvare in anticipo, su Spotify o su YouTube, il nuovo singolo in arrivo il 16 luglio.