Francesco De Gregori in concerto a Vigevano: scaletta e info

Si riaccende questa sera il palco del Castello Sforzesco di Vigevano con Francesco De Gregori e il suo “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”, la tournée con cui il Principe della musica italiana intende riportare in auge tutte le sue canzoni più significative e famose

Continua la fortunata tournée estiva di Francesco De Gregori che questa sera, martedì 13 luglio , si esibirà live dal palco della rassegna “ Vigevano Estate ” organizzata al Castello Sforzesco della città. Ad accompagnare il “ De Gregori & Band Live – Greatest Hits ”, durante il quale il cantautore italiano ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi, una band formata da amici e colleghi musicisti: da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso) a Carlo Gaudiello (tastiere), passando per Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

De Gregori in concerto a Vigevano, le esibizioni della serata

approfondimento

Trento Summer Festival 2021, De Gregori e Annalisa in concerto

Filo rosso che legherà le date del tour di Francesco De Gregori - “De Gregori & Band Live – Greatest Hits” – che farà tappa in alcuni tra i luoghi più iconici della Penisola, sarà la presentazione live di alcuni tra i suoi successi più celebri, che negli anni sono diventati colonna sonora delle nostre vite e della canzone d’autore italiana. Ecco la possibile scaletta ufficiale del concerto di Francesco De Gregori, in programma per le ore 21:00 di martedì 13 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (PV).