Francesco De Gregori in concerto a Pistoia: scaletta e info

Il Principe della musica italiana sta per tornare con la terza data live del tour “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”. L’artista si esibirà dal palco di Piazza Duomo a Pistoia in un concerto dedicato alle hit della sua carriera, il prossimo lunedì 12 luglio dalle ore 21:30

Prosegue la rassegna parte integrante del Pistoia Blues Festival , “ Storytellers – Suoni d’autore ” che quest’anno, dall’8 al 15 luglio porterà sul palco di Piazza Duomo a Pistoia , alcuni degli artisti italiani più amati di sempre. Lunedì 12 luglio dalle ore 21:30 toccherà al grande cantautore Francesco De Gregori che, in occasione del suo “ De Gregori & Band Live – Greatest Hits ” si esibirà sulle note di tutti i suoi più grandi successi. Con lui una ricca band che lo accompagnerà per tutto il tour, composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).

Le date della tournée estiva di Francesco De Gregori



Grande successo di pubblico per la partenza, lo scorso venerdì 9 luglio, della tournée estiva del Principe della musica italiana (così Lucio Dalla soprannominò De Gregori). Saranno infatti ben diciassette le date che porteranno Francesco De Gregori e la sua musica sui pachi di alcune tra le location e festival più prestigiosi di Italia.

Ecco il calendario aggiornato con tutte le date del “De Gregori & Band Live – Greatest Hits”:

Venerdì 9 luglio 2021- Anfiteatro dell’Anima - Cervere (CN)

Sabato 10 luglio 2021 - Anfiteatro Il Vittoriale - Gardone Riviera (BS)

Lunedì 12 luglio 2021 - Piazza Duomo - Pistoia

Martedì 13 luglio 2021 - Castello Sforzesco - Vigevano (PV)

Venerdì 16 luglio 2021 - Castello di Lombardia - Enna

Sabato 17 luglio 2021 - Teatro Antico - Taormina (ME)

Domenica 18 luglio 2021 - Piazza Stazione - Bagheria (PA)

Martedì 20 luglio 2021 - Parco Naturale Lama Balice - Bitonto (BA)

Venerdì 23 luglio 2021 - Piazza Trento Trieste - Ferrara

Domenica 1 agosto 2021 - Parco delle Rose - Grado (GO)

Domenica 8 agosto 2021 - Piazza Libertini - Lecce

Venerdì 13 agosto 2021 - Villa Bertelli - Forte dei Marmi (LU)

Venerdì 20 agosto 2021 - Arena della Regina - Cattolica (RN)

Sabato 21 agosto 2021 - Sferisterio - Macerata

Venerdì 3 settembre 2021 - Palazzo Te - Mantova per Mantova Live Estate

Giovedì 9 settembre 2021 - Piazza dei Cavalieri - Pisa

Venerdì 10 settembre 2021 - Piazza dei Signori - Vicenza



Come annunciato dallo stesso artista in un comunicato ufficiale e sui social network, il concerto previsto sabato 24 luglio 2021 in Piazza Garibaldi a Cervia è stato annullato a causa della capienza insufficiente della location alla luce delle nuove norme per il contenimento della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Allo stesso modo, si comunica che il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma di sabato 17 luglio 2021, è posticipato al 2022.