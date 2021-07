Nek in concerto a Vigevano: scaletta e info

Sul palco, voce e chitarra

Nek in concerto, annunciate le date del tour 2021: info e biglietti

Felice, emozionato ed eccitato all'idea di tornare a dialogare con i fan, Nek racconta sui social media, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale la sua estate live con post e Instagram Stories in continuo aggiornamento dalle città toccate dal tour 2021. Per questa stagione si tratta di una tournée acustica, come ampiamente annunciato ai fan in precedenza, e le varie location all'aperto si stanno attrezzando per allestire le aree che ospiteranno i posti a sedere col distanziamento e le dovute precauzioni previste per gli eventi di musica dal vivo in accordo con le recenti normative anti-Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La data di Vigevano (PV) non fa eccezione con i mille posti a sedere previsti per il concerto del 10 luglio, una serata che avrà come sfondo il complesso architettonico degli edifici del Castello Sforzesco, maestosi e suggestivi. Nek salirà sul palco senza band, come era già accaduto per i due concerti di Bellaria Igea Marina (RN) e Nichelino (TO). Con lui il chitarrista Max Elli: insieme, ripercorreranno la lunga e fortunata carriera del cantante e compositore, polistrumentista, di Sassuolo, per rompere fragorosamente per un paio d'ore il silenzio degli ultimi mesi.