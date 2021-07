Niccolò Fabi in concerto a Bologna: scaletta e info

Gran parte dei biglietti per l’evento di questa sera sono già stati venduti, tuttavia restano disponibili ancora dei posti in Platea Congiunti e Platea Gold Congiunti, rispettivamente a 28,75€ e 40,25€; per tutte le info si può consultare il sito ufficiale di TicketOne.

Continua il tour in giro per l’Italia di Niccolò Fabi , il cantautore romano sarà a Bologna questa sera al Sequoie Music Park per recuperare la data del 10 luglio 2020.

Le nuove date e i protocolli per partecipare all’evento

Niccolò Fabi ha ripreso l’attività live, riprogrammando e confermando gran parte delle date cancellate lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’artista ha inoltre aggiunto nuovi spettacoli in Sicilia il 15 e il 16 agosto. Ovviamente restano validi tutti i biglietti comprati per le date del 2020; per tutte le informazioni e i dettagli sui concerti e i biglietti si può visitare il sito www.magellanoconcerti.it e www.niccolofabi.it. Si ricorda che tutti gli spettacoli sono organizzati nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative per prevenire la diffusione del Covid-19, per questo sarà imposto il distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l’uso della mascherina e il rilevamento della temperatura in ingresso ai vari spettacoli.